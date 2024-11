Vicenda clochard, Coppola: "Massima attenzione, vicenda delicata" L'assessore Politiche sociali di Benevento: c'è anche ritrosia della persona a ricevere aiuti

"I Servizi sociali hanno prestato la massima e tempestiva attenzione alla vicenda del clochard la cui presenza è stata notata nella zona alta della città. L'assistenza è in corso anche in queste ore".

Così, a distanza di oltre 16 ore dalla pubblicazione su Ottopagine.it dell'articolo – letto da migliaia di persone – sul caso dell'uomo disteso sull'asfalto e coperto da un telo di plastica vicino ai cassonetti in un parco tra via Giustiniani ed il viale Mellusi, interviene l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Benevento, Carmen Coppola.

“E' una vicenda delicata in cui occorre fronteggiare anche una forte ritrosia della persona in questione a ricevere aiuto. Specifico che il Comune di Benevento è perfettamente in grado di accoglierlo e prestargli la dovuta assistenza nelle strutture dedicate. E' una situazione, tuttavia, di estrema delicatezza che monitoriamo nel margine di intervento che la legge consente".