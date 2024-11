Tre incidenti stradali nel Sannio, feriti e paura - FOTO E' accaduto a Campoli del Monte Taburno, a Benevento e ad Airola - IN AGGIORNAMENTO

Tre incidenti stradali a Benevento e in provincia: Tra Campoli del Monte Taburno e Vitulano e lungo la strada che da Airola conduce a Moiano.

Il primo a Campoli, dove un fuoristrada si è scontrato con una Fiat 500 condotta da una persona sul posto. Violento l'impatto tra i due veicoli. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea che hanno estratto il malcapitato dall'auto deformata dall'urto. Il conducente è stato poi trasportato d'urgenza in ospedale a causa delle ferite riportate.

È di sue persone coinvolte, per le quali si sono rese necessarie le cure dei sanitari del 118, invece, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto in via del Sole. In questo caso scontro frontale tra una Fiat Panda ed una Fiat 500 all'altezza dell'incrocio per via Avellino. Lavori per vigili del fuoco e polizia Municipale che deve anche accertare il coinvolgimento di un terzo veicolo e ricostruire la dinamica.

Infine, tra Airola e Moiano, un'auto si è ribaltata in un tunnel.

IN AGGIORNAMENTO