Violento scontro sulla Fortorina tra un’auto e un trattore Donna trasportata in codice rosso al San Pio di Benevento. E’ accaduto nei pressi del bivio di Reino

E' di due persone ferite, di cui una giovane donna trasferita in codice rosso al San pio di Benevento, il. Lancio dell'incidente stradale registrato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada statale Fortorina, nei pressi dello svincolo per Reino. E' qui che per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati una Peugeot ed un trattore gommato con al seguito un carrello carico di legna. Violento l'impatto. Distrutta l'auto e danneggiato il mezzo agricolo. Quando è scattato l'allarme sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con l'auto medica da San Marco dei Cavuoti, i vigili del fuoco e i carabinieri. La malcapitata, che viaggiava al fianco del conducente che non ha riportato gravi ferite, è stata estratta dalle lamiere contorte della Peugeot ed affidata ai sanitari che l'hanno trasferita in ospedale. Sul posto anche l'unità di rianimazione.

Traffico bloccato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi che dovranno ora accertare l'esatta dinamica del sinistro.

IN AGGIORNAMENTO