Procura, operaio resta ferito mentre ripara una perdita d'acqua Benevento. E' accaduto questa mattina

E' rimasto ferito mentre stava lavorando in Procura. Vittima dell'incidente, accaduto al piano terra dell'ufficio inquirente intorno alle 8.30, un operaio di una ditta che si occupa di idraulica.

Secondo una prima ricostruzione, il malcapitato era impegnato nella riparazione di una perdita d'acqua: mentre cercava di spostarla, una scrivania si sarebbe rotta e lo avrebbe investito, colpendo alla gamba sinistra, al di sopra della caviglia.

Subito soccorso, l'operaio ha ricevuto le prime cure del 118, che con un'ambulanza lo ha poi trasportato in ospedale. Comprensibile lo spavento, non gravi, per fortuna, le conseguenze.