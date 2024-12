"Ha cercato di abusare della figlioletta", lei: non è vero, ce l'avevo con papà Benevento. Indagine a carico di un 50enne, incidente probatorio: la minore ascoltata in Questura

Ne hanno raccolto le dichiarazioni, rese in forma protetta, per cristallizzarle prima di un eventuale dibattimento. Appuntamento questa mattina in Questura con l'incidente probatorio, chiesto dal pm Stefania Bianco, fissato dal gip Maria Di Carlo nell'inchiesta a carico di un 50enne che risiede in un centro del Tammaro, chiamato in causa per una ipotesi di tentata violenza sessuale ai danni della figlia minore, nata da un matrimonio poi finito.

I fatti risalgono all'estate 2023, quando l'uomo, difeso dall'avvocato Domenico Russo, avrebbe cercato di abusare della bambina, all'epoca tredicenne. Una storia al centro dell'attività investigativa dei carabinieri, che l'avevano avviata in seguito alle affermazioni che la piccola avrebbe fatto ad una psicologa durante un ricovero in ospedale per problemi slegati dalla vicenda.

Secondo una prima ricostruzione, rispondendo alle domande delle parti, la parte offesa, assistita dall'avvocato Domenico De Sciscio, avrebbe sostenuto di essersi inventata tutto perchè ce l'aveva con il papà, che l'avrebbe ripetutamente rimbrottata e, a suo dire, non le avrebbe riservato la attenzioni che avrebbe voluto