Grappa di contrabbando in un furgone: sequestro della Finanza Nel mirino delle fiamme gialle di Solopaca circa 36 litri di distillato

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento ha sequestrato 36 litri di grappa, confezionata in recipienti di varie tipologie e capacità privi del contrassegno di Stato. In particolare, militari della Tenenza di Solopaca hanno effettuato il controllo di un furgone che viaggiava lungo la Statale Telesina 372 nel territorio di San Salvatore Telesino. Nel mezzo, condotto da un cittadino albanese sono stati trovati 17 recipienti di varie tipologie e capacità, privi del contrassegno di Stato, contenenti circa 36 litri di grappa.

Per l'uomo è scattata la denuncia per l’ipotesi di reato di sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sulle bevande alcoliche e ricettazione in quanto non ha dimostrato la provenienza del prodotto che è stato sottoposto a sequestro.