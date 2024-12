Passaggio di droga dinanzi ad un bar, condannati due 25enni Benevento. Rito abbreviato per due cittadini stranieri

Condannati con rito abbreviato, dopo la derubricazione dell'accusa iniziale nell'ipotesi più lievi, i due cittadini stranieri arestati per droga, nel febbraio 2023, a Telese Terme, dagli agenti del locale Commissariato. In particolare, il Gup ha stabilito la pena di 1 anno e 6 mesi per Lamni Garboe, 25 anni, gambiano, e quella di 1 anno, sospesa, per Joemil Jimenez Ransley, 24 anni, nato nella Repubblica dominicana, difesi, rispettivamente, dagli avvocati Raffaella Cristofaro e Massimo Scetta.

Secondo una prima ricostruzione, l'intervento dei poliziotti era scattato in via Roma, dinanzi ad un bar, dopo aver notato il passaggio di un involucro dalle mani di Garboe, proveniente da Napoli, a quelle di Ransley. Quest'ultimo lo aveva poi custodito in una tasca del pantalone che indossava. All'interno del pacco c'era una tavoletta di hashish del peso di 100 grammi, sequestrata al pari del cellulare dell'allora 24enne e di due bilancini di precisione trovati nella sua abitazione. Sequestrata anche una somma di denaro di cui era in possesso Garboe.