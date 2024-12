Nuovo codice della strada, ecco le sanzioni. Ritiro patente per uso cellullare Corso per gli agenti della Polizia Municipale di Benevento. Stretta anche sui divieti di sosta

Nei giorni 12 e 13 dicembre, il personale della Polizia Municipale di Benevento parteciperà a un corso di aggiornamento dedicato alle recenti modifiche introdotte al Codice della Strada, che entreranno in vigore alle ore 24 del 14 dicembre.

Il corso, organizzato presso il Comando della Polizia Municipale, sarà tenuto da Francesco Casale, già Maggiore del Corpo e attualmente docente presso la Scuola Regionale della Polizia Locale della Campania. Durante le lezioni, saranno illustrate in dettaglio le nuove disposizioni legislative, con particolare attenzione alle norme che riguardano i conducenti di biciclette, monopattini elettrici e le modalità di occupazione del suolo pubblico.

Tra i punti salienti del nuovo Codice della Strada:

Distrazioni alla guida:



Chiunque venga sorpreso a utilizzare dispositivi elettronici come smartphone, tablet o computer durante la guida, senza l’uso di vivavoce o auricolari adeguati, sarà soggetto a una sanzione amministrativa a partire da 250 euro. Inoltre, è previsto il ritiro immediato della patente, con sospensione da 15 giorni a due mesi.

Per i conducenti con meno di 20 punti sulla patente, si aggiungono ulteriori giorni di sospensione breve: 7 giorni per chi ha meno di 20 punti e 15 giorni per chi ha meno di 10 punti.

Sanzioni per soste irregolari:

Posti riservati ai disabili: Sanzione di 330 euro e decurtazione di 4 punti.

Fermata degli autobus: Sanzione di 165 euro e perdita di 2 punti.

Sosta presso incroci o a meno di 5 metri dagli stessi: Sanzione di 165 euro.

Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti:

Per chi viene condannato per guida in stato di ebbrezza, sulla patente saranno registrati due codici unionali sulle patenti (68 e 69).

I conducenti dovranno rispettare il limite di tasso alcolemico pari a zero e utilizzare dispositivi come l’alcolock, che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico rilevato supera il limite.

Le procedure di verifica per la guida sotto l’effetto di stupefacenti sono state rese più rapide ed efficienti.

Il legislatore ha voluto imprimere maggiore severità per garantire la sicurezza sulle nostre strade, in particolare con l’aumento dei controlli e delle sanzioni per comportamenti pericolosi.

Il corso rappresenta un’occasione per fornire al personale della Polizia Municipale gli strumenti conoscitivi necessari per applicare correttamente le nuove norme, sensibilizzando al contempo i cittadini sull’importanza di rispettare le regole della strada.