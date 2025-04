Cerignola con due squalificati, nel Benevento out Talia Raffaele però ritrova Salvemini e Bianchini reduci da un turno di stop

Un'altra montagna ripida, una delle più impervie da scalare. Domenica, ore 19,30, il Benevento sarà al Monterisi di Cerignola per affrontare una delle formazioni più forti di questo campionato, l'ultima rimasta in lizza con l'Avellino per conquistare l'unico posto per la promozione diretta in serie B. Impietoso il confronto nel girone di ritorno con i giallorossi: perchè se è vero che il Benevento non ha mai vinto nelle ultime 12 giornate (9 pareggi e 3 ko), appare diametralmente opposto il cammino degli ofantini che hanno invece ottenuto dieci vittorie nelle ultime 12 partite disputate, perdendo complessivamente solo 3 volte (col Potenza in casa, poi a Trapani e Crotone).

Dopo il blitz di Cava dei Tirreni di domenica, mister Raffaele ha avuto parole di grande apprezzamento per la sua squadra: “Questo è un gruppo straordinario che sta facendo un campionato al di sopra della perfezione. Il Cerignola è squadra bella, umile e anche solida quando la partita si sporca”.

Contro il Benevento domenica il tecnico siciliano ritroverà bomber Salvemini e la mezzala argentina Bianchini, ma non riesce a nascondere il rammarico per le assenze di Visentin (altro argentino punto di forza della difesa, detto “the wall”) e dell'esterno Coccia, entrambi appiedati dal giudice sportivo dopo le ammonizioni subite al Lamberti. “Dobbiamo continuare a spingere, anche se ci sono delle difficoltà per via dei giocatori che saranno costretti a fermarsi”. La squadra cerignolana ha sempre fatto di necessità virtù, di fronte alle assenze. Ha avuto fuori per sei mesi Cuppone, e ora, dopo averlo ritrovato, ha perso Paolucci. “L'assenza di Paolucci in un primo momento ci ha destabilizzato – ha detto Raffaele – ma ora ho trovato un grande Mc Jannet e sto più tranquillo”.

Anche il Benevento avrà le sue solite assenze. Questa volta mancherà a centrocampo anche Angelo Talia, proprio per squalifica, e non sarà un'assenza di poco conto. Per i giallorossi è come una prova del nove, hanno bisogno di recuperare autostima e di affacciarsi ai play off con la voglia di affrontarli almeno con dignità. Al di là della posizione nella griglia play off, che può lasciare anche il tempo che trova, la strega ha l'esigenza di mettere un freno all'emorragia di risultati. E soprattutto deve andare in campo pensando che sia già una sfida play off. I pronostici non sono dalla sua parte, ma non è il caso di arrendersi prima che tutto sia finito.