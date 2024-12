Tenta di rubare un bancale in ferro, denunciato operaio L'uomo fermato dai carabinieri di Amorosi in un'azienda di Puglianello

A Puglianello un operaio è stato denunciato per tentato furto di un bancale in ferro. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Amorosi, l'indagato avrebbe approfittato di un momento di minore sorveglianza per caricare il bancale su di un furgone di un complice, parcheggiato nei pressi dell’azienda. Il movimento sospetto è stato notato da un responsabile dell’azienda che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e ripreso il dipendente. Il complice con il furgone è scappato facendo perdere le tracce mentre l'operaio ha tentato di giustificarsi sostenendo di aver pensato che il bancale fosse abbandonato.