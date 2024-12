Controlli in Valle Telesina, multe e patenti ritirate Tante le violazioni accertate dai carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita

Oltre 570 veicoli e 736 persone controllati, 23 infrazioni al Codice della Strada contestate, multe per un totale di oltre 10mila euro, venti punti decurtati dalle patenti, di cui una sospesa, quattro sequestri e due fermi amministrativi di veicoli.

Sono questi i numeri dei controlli effettuati dai carabinieri di della Compagnia di Cerreto Sannita nel territorio di competenza nell'ultima settimana.

In particolare, la maggior parte delle violazioni riscontrate sono quelle che più frequentemente generano sinistri stradali, come la mancata revisione obbligatoria, la guida con velocità non adeguata, l’esecuzione di un sorpasso di veicolo già impegnato in manovra di sorpasso, il mancato uso delle cinture di sicurezza, l’uso del telefono cellulare mentre si è alla guida e la mancanza della assicurazione obbligatoria.

Infine, un trentacinquenne è stato sorpreso alla guida di una potente autovettura senza assicurazione e senza mai aver conseguito la patente di guida. I carabinieri hanno immediatamente denunciato l’uomo ae sequestrato la macchina che guidava.