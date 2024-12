Polizia di Stato in campo contro le truffe agli anziani Presso il centro Diogene di Benevento un incontro con i soci

Nella mattinata di ieri, presso il centro sociale Diogene di Benevento, si è tenuto uno degli incontri organizzati dalla Polizia di Stato nell’ambito della campagna di sicurezza per gli anziani volta a informare e sensibilizzare questi individui, potenzialmente più a rischio, al fine di prevenire le truffe e i raggiri posti in essere nei loro confronti da criminali senza scrupoli.

Funzionari qualificati della Questura di Benevento, tra cui il dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno incontrato i referenti delle associazioni di volontariato e delle strutture culturali e ricreative dislocate su gran parte del territorio provinciale, punti di riferimento fondamentali per molti anziani soprattutto nelle comunità più piccole.

Nel corso dell’incontro, anche attraverso la proiezione di alcuni brevi filmati esplicativi realizzati dalla Polizia di Stato, sono state illustrate alcune tecniche di raggiro più frequentemente utilizzate dai malviventi per carpire la fiducia delle loro vittime, seguite da un proficuo confronto sulle esperienze vissute anche da parte dei presenti che hanno dimostrato grande partecipazione e interesse per l’argomento trattato.

Dopo aver introdotto i principali espedienti utilizzati dai truffatori per raggirare gli anziani, sono stati condivisi alla platea alcuni suggerimenti per riconoscere subito i casi in cui ci si ritrovi coinvolti in simili situazioni e sulle azioni da intraprendere per impedire il loro concretizzarsi, indicando il comportamento più sicuro da assumere al verificarsi di tali eventi.

Al termine dell'incontro sono state distribuite brochure informative, ricordando il numero "113" da contattare in caso di necessità.