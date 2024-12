Sette persone bloccate in una tormenta di neve: salvate dai vigili del fuoco Due auto intrappolate a Bocca della Selva, erano dirette a Campitello: notte di paura

Dovevano trascorrere la sera della Vigilia di Natale in una struttura ricettiva di Campitello Matese le sette persone rimaste letteralmente intrappolate nelle loro auto a Bocca della Selva, in provincia di Benevento, a causa di una tormenta di Neve. A bordo delle due Fiat Panda adulti, bambini e anziani. Due famiglie provenienti dalla provincia di Napoli che sarebbero dovute arrivare nella località sciistica nel Molise.

Come spesso accade, però, il navigatore al quale si erano affidati per farsi guidare e giungere a destinazione ha fatto imboccare la provinciale che da Bocca della Selva conduce a Campitello e non la più agevole e sicura statale. Saliti sul crinale della zona montuosa al confine tra Sannio e Molise, le auto hanno cominciato a slittare. Sono rimaste bloccate dalla neve, dal ghiaccio e dal vento gelido che ha sferzato la zona per tutta la notte.

Quando si sono resi conto di essere rimasti bloccati, i malcapitati hanno lanciato l'allarme alla centrale operativa dei vigili del fuoco.

Dal distaccamento di Telese terme sono partiti i mezzi dei vigili del fuoco arrivati non senza difficoltà nella zona anche con i fuoristrada attrezzati per questo tipo di intervento.

Difficili le operazioni di soccorso per le sette persone comprensibilmente spaventate e infreddolite.

I vigili del fuoco hanno dapprima portato al sicuro, in un mezzo riscaldato lasciato a Pietraroja gli anziani e i bambini, poi sono risaliti per mettere in salvo i due conducenti e recuperare le auto. Un'operazione proseguita per tutta la notte, fino alle 5.30 di questa mattina.

Difficile trainare i veicoli a valle. I due mezzi infatti sono stati poi lasciati nei pressi di una struttura ricettiva della zona e i conducenti portati a valle.

Una notte di lavoro in condizioni estreme per i vigili del fuoco che solo all'alba hanno concluso l'intervento che ha consentito di mettere al sicuro le due famiglie.