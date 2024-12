Detiene e vende botti senza autorizzazione, beccato un 43enne Benevento. Intervento della guardia di finanza

Gli hanno sequestrato materiale pirotecnico che non poteva detenere e vendita perchè privo di autorizzazioni. Nel mirino della guardia di finanza è finito un 43enne, sorpreso in via Bachelet con un bancarella sulla quale erano esposti più fuochi pirotecnici.

Altri erano invece sistemati sull'asfalto, nei pressi di alcune auto parcheggiate, e nel garage della sua abitazione. Le fiamme gialle, in particolare, hanno rinvenuto sei batterie da 100 colpi ciascuna, sedici razzi e trentasei 'candele romane'. Per l'uomo, difeso dall'avvocato Daniele Cella, è scattata la denuncia.