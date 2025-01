Scontro tra due auto, una finisce contro una recinzione: paura in via Avellino Benevento. E' accaduto questa sera

Momenti di paura, questa sera, lungo via Avellino, teatro dell'impatto tra due auto. Si tratta, in particolare, di una Jeep e di una Grande Punto che, secondo una prima ricostruzione, sono entrate in rotta di collisione per cause in corso di accertamento.

In seguito all'urto, una delle vetture è finita contro la recinzione di una ditta. Sul posto il 118 e la polizia municipale, gli occupanti le macchine sono stati trasportati in ospedale: per uno di loro l'avvocato Fabio Ficedolo.