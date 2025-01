Droga scoperta nell'abitazione, un 30enne arrestato dai carabinieri E' accaduto a Pesco Sannita. Benevento. Maltrattamenti: 3 anni ad un 27enne, a giudizio un 37enne

E' finito ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. E' l'ipotesi di reato contestata ad Alessandro P., 30 anni, di Pesco Sannita, arrestato dai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, il fermo è scattato al termine di una perquisizione che avrebbe consentito di rinvenire circa 50 grammi di hashish nella sua abitazione. Bloccato, il giovane, difeso dall'avvocato Angelo Leone, è stato sottoposto agli arresti in casa su disposizione del pm Giulio Barbato.

+++

CHIEDIMI SCUSA IN GINOCCHIO O FACCIO SALTARE LA CASA, CONDANNATO A 3 ANNI

Tre anni, quelli chiesti dal Pm. E' la condanna decisa con rito abbreviato dal gup Loredana Camerlengo per un 27enne di origini straniere, residente a Benevento, accusato di maltrattamenti aggravati ai danni della convivente. Difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, il giovane era stato chiamato in causa per i comportamenti mantenuti nei confronti della donna. L'avrebbe umiliata, offesa, minacciata e colpita con calci e pugni, l'avrebbe trascinata fuori casa prendendola per i capelli. In un'occasione, poi, l'avrebbe costretta a chiedergli scusa in ginocchio, altrimenti avrebbe fatto saltare in aria l'abitazione dopo aver aperto la valvola del gas.

+++

ACCUSATO DI AVER MALTRATTATO LA MOGLIE, A GIUDIZIO

Rinviato a giudizio, per maltrattamenti aggravati ai danni della moglie, un 37enne di Melito Irpino. Difeso dall'avvocato Michele Ciruolo, l'uomo dovrà affrontare il processo dal 9 settembre: riguarderà fatti che si sarebbero verificati per anni, un lasso di tempo nel corso del quale l'imputato avrebbe mantenuto condotte violente ed aggressive nei confronti della malcapitata, parte civile con l'avvocato Cinzia Capone.