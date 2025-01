Ripreso dalle telecamere mentre ruba in una casa, arrestato Benevento. In carcere un 40enne georgiano

Lo hanno arrestato e recuperato la refurtiva. E' andata male ad un 40enne georgiano, già noto alle forze dell'ordine, fermato dalla Volante per il furto in un'abitazione. E' stata la proprietaria dell'appartamento, dopo aver notato attraverso le telecamere che un uomo si aggiravaa all'interno, a far scattare l'allarme al 113. Gli agenti hanno bloccato il cittadino straniero mentre cercava di allontanarsi; lui ha provato a fuggire, ma è stao inutile perchè è stato 'stoppato' doipo un breve inseguimento.

Rinvenuti varie chiavi e grimaldelli, denaro contante e diversi monili preziosi trafugati dalla casa. Il 40enne è stato arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale e condotto in carcere.