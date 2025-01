Non si ferma all'alt e scappa, albanese denunciato dalla Polizia Secondo l'accusa era in Valle Telesina per commettere furti: bloccato da agenti Commissariato

Un 37enne di nazionalità albanese è stato denunciato dal personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Telese Terme per tentato furto in abitazione e soggiorno illegale nel territorio italiano.

Martedì sera, a seguito di segnalazione ricevuta dalla sala operativa del Commissariato di Telese Terme inerente furti già consumati e in atto a Guardia Sanframondi, è stata inviata una Volante. I poliziotti, scorgendo un’autovettura che procedeva lentamente in direzione della vicina San Lorenzo Maggiore, hanno intimato l'alt al conducente che, invece di accostare per fermare la marcia, aumentava considerevolmente la velocità del veicolo al fine di eludere il controllo.

Dopo un breve inseguimento, giunti in via Palazzese – Largo Sopra Santi del Comune di San Lorenzo Maggiore, i poliziotti sono riusciti a bloccare l’auto, all’interno della quale vi era solo il conducente che inizialmente aveva cercato di nascondersi nella parte posteriore dell’abitacolo, approfittando anche dei vetri oscurati del veicolo, per tentare di sottrarsi alla vista degli operatori intervenuti.

Bloccato, l'uomo non è stato in grado di giustificare la sua presenza nel territorio della provincia di Benevento. Si tratta di un albanese di 37 anni proveniente dalla provincia di Caserta e gravato da numerosi pregiudizi per reati predatori. Per questi motivi è scattata la denuncia.