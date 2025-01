Auto finisce fuori strada e si ribalta: 38enne in ospedale - FOTO Paura a contrada Roseto, alle porte di Benevento, lungo la complanare della 372

E' stato trasportato al Fatebenefratelli di Benevento il 38enne della provincia rimasto ferito in seguito ad un incidente stradale. L'uomo, mentre a bordo della sua Volkswagen Up stava percorrendo la complanare del tratto a quattro corsie della SS 372, alle porte di Benevento, ha perso il controllo dell'auto che è finita su un cordolo per poi ribaltarsi su una rampa di inversione di marcia dopo aver attraversato una scarpata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Municipale, i vigili del fuoco e i sanitari dle 118 che hanno poi trasferito il 38enne in ospedale.