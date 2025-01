Scarcerato, ricomincia a tormentare l'ex compagna: condannato Benevento. La sentenza per un 48enne al quale è stato riconosciuto il vizio parziale di mente

Due anni. E' la condanna decisa dal giudice Simonetta Rotili, dopo aver riconosciuto il vizio parziale di mente ed aver escluso l'aggravante, per un 48enne di Benevento ritenuto responsabile di stalking ai danni dell'ex compagna. Per l'uomo, difeso dall'avvocato Benedetta Masone, anche il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile, assistita dall'avvocato Davide D'Andrea, ed il pagamento alla stessa di una provvisionale di 2mila euro.

All'imputato erano contestate le condotte che avrebbe mantenuto da febbraio e maggio 2024, dopo essere stato scarcerato ed aver patteggiato una pena. Comportamenti che gli erano costati nuovamente il carcere.

Secondo gli inquirenti, avrebbe ricominciato a tormentare la donna, con allusioni e frasi minacciose nei confronti dell'attuale compagno e della malcapitata.