Bombe carta in casa, arrestato prima di Capodanno e ora assolto Benevento. 2) Accusato di aver violato divieto di avvicinare ex moglie, assolto 40enne santagatese

A fine dicembre 2023 era finito agli arresti domiciliari, poi lasciati perchè il Pm non aveva chiesto l'applicazione di una misura cautelare, ora è stato assolto, dopo la riqualificazione dell'accusa di detenzione illegale di ordigni ritenuti pericolosi.

E' la sentenza del giudice Graziamaria Monaco per Antonio Greco (avvocato Antonio Leone), 25 anni, di Telese Terme, al quale la guardia di finanza aveva sequestrato nella sua abitazione di Solopaca 13 bombe carta artigianali qualificate come esplosivi.



Accusato di aver violato divieto di avvicinare ex moglie, assolto 40enne santagatese

Era accusato di aver violato il divieto di avvicinamento all'ex moglie, ma è stato assolto. E' quanto deciso dal giudice Monaco per un 40enne di Sant'Agata dei Goti, difeso dall'avvocato Rolando Iorio, che nell'aprile 2024 era stato arrestato dai carabinieri nell'androne del palazzo in cui a Bucciano c'è la sua abitazione.

Fermato, l'uomo aveva sostenuto di aver concordato il suo arrivo con la coniuge, attraverso un familiare. Doveva ritirare vestiti ed effetti personali che lei gli avrebbe lanciato dalla finestra. Una circostanza che la donna, che all'epoca aveva chiamato i militari, ha confermato in aula. Di qui l'assoluzione del 40enne.



