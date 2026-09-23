Sospeso dall'Esercito, litiga con ragazza e gli trovano nell'auto un coltello Un giovane denunciato dagli agenti del Commissariato di Telese Terme

Hanno litigato in strada, poi lei ha chiesto l'intervento della polizia. E lui, un giovane della Valle Telesina che ha già qualche problema, è finito nei guai per un coltello che custodiva nell'auto. Lo hanno denunciato gli agenti del Commissariato di Telese Terme, allertati da una segnalazione.

Secondo una prima ricostruzione, quando sono arrivati sul posto, si sono trovati di fronte una coppia che aveva discusso in maniera particolarmente animata nei pressi di un locale. Una discussione dai torni talmente 'vivaci' da spingere la donna a chiamare il 113. Inevitabile la perquisizione dell'uomo e della sua macchina, all'interno della quale, sistemato nel vano portaoggetti, è stato rinvenuto un coltello a scatto con una lama di 9 centimetri.

L'arma è stata sequestrata, denunciato il giovane, difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo che lo assisteva già per il ricorso fatto contro la decisione con la quale l'Esercito lo ha sospeso per una questione di droga.