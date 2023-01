InCanto di Natale: chiusura con il Quintetto di Fiati di Santa Cecilia Domenica, alle 11.30, al Teatro Comunale Vittorio Emmanuele

Sarà il concerto del Quintetto di Fiati dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (evento ad ingresso libero al pubblico fino ad esaurimento posti disponibili) concluderà l’edizione Pax Cordis della rassegna InCanto di Natale, promossa dsl Comune di Benevento.

L'evento è in programma domenica 8 gennaio 2023, alle ore 11:30, presso il Teatro Comunale “V. Emmanuele” di Benevento. Il Quintetto di fiati è composto da musicisti italiani di fama internazionale che fanno parte dell’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.

I cinque musicisti collaborano inoltre con l’orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Lucerne Festival Orchestra, Bayerischer Staatsorchester, Orchestre National de France, Chamber Orchestra of Europe e Mahler Chamber Orchestra, formazioni con le quali si sono esibiti sui principali palcoscenici internazionali come Musikverein di Vienna, Concertgebouw di Amsterdam, Suntory Hall di Tokyo, Salle Pleyel di Parigi, Royal Albert Hall di Londra, Carnegie Hall di New York etc.

Il quintetto di fiati, equivalente per importanza al quartetto d’archi, rappresenta per i fiati la formazione più completa a livello sonoro e più ricca di repertorio; l’idea del gruppo è ricreare con questa eterogenea formazione tutta la ricchezza dei timbri orchestrali, valorizzando le esperienze professionali e le personalità individuali dei componenti.

Il valore aggiunto dell’ensemble è la speciale intesa musicale data dalla frequentazione quotidiana, dalla stima reciproca e dal rapporto di amicizia che lega fra loro i componenti. Il Quintetto di fiati dell'ccademia Nazionale di Santa Cecilia conta: Andrea Oliva, flauto, Francesco Di Rosa, oboe, Stefano Novelli, clarinetto, Andrea Zucco, fagotto e Alessio Bernardi, corno.