A Benevento Luca Ward. "Al mio segnale, scatenate l'inferno" Secondo appuntamento per la stagione concertistica dell'Orchestra Filarmonica di Benevento

«Al mio segnale, scatenate l’inferno». Quando una battuta cult di un film diventa musica. Massimo Decimo Meridio a Benevento. L’attore e doppiatore Luca Ward, voce di Russell Crowe ne Il gladiatore, ospite della nona stagione concertistica dell’Ofb. Venerdì 20 gennaio 2023, alle ore 20.30, l’Orchestra Filarmonica di Benevento sarà nuovamente sul palco del Teatro comunale Vittorio Emmanuele di Benevento, diretta dal Maestro Danila Grassi, per il secondo concerto della stagione 2023. Star della serata l’attore e doppiatore italiano Luca Ward che sarà la voce narrante nella grande fantasia zoologica di C. Saint-Saëns, Il Carnevale degli animali: una favola in musica per due pianoforti (gli esecutori saranno Adriano Leonardo Scapicchi e Fabio Fornaciari) ed orchestra composta di 14 brevi brani, ognuno dei quali riferito ad un animale specifico; una pagina ricca di toni umoristici e canzonatori sia nella musica che nel testo che verrà declamato, scritto - per l’occasione - da Maya Martini e Danila Grassi. A fare da cornice alla ‘portata principale’ saranno le Danze rumene di B. Bartók (una suite di sei danze composte nel 1915 elaborando le estrinsecazioni popolari della musica transilvana) e la Sinfonia n.

83 in sol minore “La gallina” di F. J. Haydn, seconda delle sei cosiddette sinfonie ‘parigine’ ed il cui curioso e simpatico nomignolo gli deriva dalla figurazione onomatopeica del secondo tema del movimento iniziale.

Va ricordato che la nona Stagione dell’OFB, presentata lo scorso novembre, porta la firma della pianista Beatrice Rana, direttore artistico, ed è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Campania, con il patrocinio morale del Comune e della Provincia di Benevento, in partnership con l’Università degli Studi del Sannio ed il Pastificio Rummo.