Domenica al Museo: il Teatro Romano raddoppia e si prepara a nuove sfide Creta: a metà giornata 170 visitatori, per la prossima prima domenica del mese anche altre inizitive

Anche a Benevento 'Domenica al Museo', l'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura ogni prima domenica del mese, conquista i visitatori. Sanniti e non solo hanno colto l'occasione per trascorre la giornata di festa visitando uno dei luoghi simbolo del nostro territorio come il Teatro Romano. Nell'area archeologica del capoluogo sannita questa mattina era possibile incontrare anche diverse famiglie con bambini piccoli. Giovani e turisti. E i dati sembrano confermare, ancora una volta, un interesse crescente per i luoghi della cultura.

A metà giornata il Teatro ha raddoppiato gli ingressi rispetto allo scorso anno. “Nella prima domenica di marzo 2022 erano stati 80 i visitatori – spiega Ferdinando Creta, già direttore dell'area archeologica – mentre oggi alle 13.30 erano già 170 gli ingressi”. E dunque “continua ad avere successo la politica portata avanti dal Teatro. Questo risultato va a confermare la bontà dell'azione di promozione e valorizzazione realizzata da molti anni”.

Domenica al Museo: format che funziona

E per l'iniziativa Domenica al Museo, progetto avviato ormai da diverso tempo dal Ministero, Creta non sembra aver dubbi: “Se i risultati sono questi, se le presenze in queste domeniche aumentano sempre di più, è un format che funziona”.

Teatro Romano: a breve la programmazione estiva

“A giorni saremo pronti già con la programmazione estiva”, conferma Creta ricordando il già annunciato appuntamento anche quest'anno con il Premio Strega ma “ci saranno sicuramente anche nuove rassegne. L'attività di programmazione è a buon punto”. Intanto dopo il nuovo record registrato anche oggi, il Teatro si prepara già per la prossima domenica ad ingresso gratuito: “Dalla prossima prima domenica del mese immaginiamo di arricchire l'offerta con altre iniziative”.