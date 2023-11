"Dal Nulla all'Infinito": il libro di Rosanna Dora De Lucia Cavaliere del Lavoro, presidente della fondazione Angelo Affinita racconta la sua storia

"Dal nulla all'infinito: Storia diun'imprenditrice per amore" è il nuovo libro di Rosanna Dora De Lucia.

Si tratta dell'autobiografia di una donna che ha saputo trasformare il dolore in speranza.

Una donna che ha trovato un nuovo scopo d'Amore nella vita.

Una storia vera, emozionante, che può essere di ispirazione per chi si trova nella difficoltà e pensa che non ci siano via d'uscita.

Rosanna Dora De Lucia, Cavaliere del Lavoro, nota imprenditrice e presidente dell'azienda familiare di successo, SAPA, ha deciso di raccontare aspetti della sua vita personali, intimi con il desiderio di far conoscere la forza della conversione. Di fare sapere che attraverso la fede si può rinascere, riprendere le redini della propria esistenza e farne un capolavoro. Che si può realmente costruire il proprio paradiso atraverso l'azione e il bene verso gli altri.

Il libro inizia con una mattina del 1984, quando Rosanna Dora è al volante della sua auto. Ha in mente un proposito terribile: portare i figli a scuola, rientrare e togliersi la vita. Troppo dolore e troppe umiliazioni la stanno schiacciando. Non vede altre strade davanti a sè. Ma ecco che senza sapere come, si ritrova davanti al portone di un convento. Non ha idea di come ci sia finita. Ma suona il campanello e un frate le viene ad aprire.

E da quell'incontro nasce l'appiglio. Si accende il fuoco che darà una svolta alla vita diRosanna Dora.Le parole di padre Giacinto: <<Torna a casa, e costruisci il tuoparadiso>>,cambiano tutto.Trasformano."Una storia che può insegnare dove trovare la vera forza persuperare ogni prova nella vita",si legge nella prefazione di don Davide Banzato."In un’epoca dove tutto ha perso di significatoe nulla ha senso, nel pieno del vortice del relativismo esistenziale, questo racconto puòrestituire a ciascuno la capacità insita nel cuore di ogni uomo e donna di rendere concreti ipropri sogni. E non solo imparando a sognare in grande, ma anche mettendosi in ascolto delsogno di Dio sulla propria vita."Un libroprezioso, dirompente, profondo.Una chiave per tentare un percorso nella magia dell'animo umano.Rosanna Dora De Lucia ha incarnato nel suo percorso di vita e nel suo successoimprenditoriale il poteredi rialzarsi dalle avversità, guidata dall'amore per gli altri.La sua esperienza offre una lezione preziosa a tutti noi: il modo in cui possiamo trasformare lasofferenza personale in un'opportunità di crescita e speranza per gli altri.Dal nulla all'infinito: Storia di un'imprenditrice per amore è un libro che non mancherà di toccarele corde dell'animo di ogni lettore, offrendo la testimonianza di un percorso di resilienza e dirinascita.