Una Tournée in Cina per la BB OrKestra Fino al 3 giugno con un repertorio che spazia dallo Swing al Pop Internazionale

La BB OrKestra Italiana diretta dal maestro sannita Umberto Aucone da domani, sabato 13 aprile, sarà in Tournée in Cina: partendo dal maestoso Grand Theatre dello Shanxy e attraversando trenta città in tutto il vasto territorio cinese fino al 3 giugno prossimo. La BB OrKestra è una big band completa, composta da 27 talentuosi

musicisti provenienti da diverse regioni italiane, con sei voci che si fondono armoniosamente con gli strumenti musicali, il gruppo ha conquistato il cuore degli spettatori italiani e ora si prepara a incantare il pubblico cinese. "Questa tournée - spiega il direttore della BB Orkestra, Umberto Aucone - è un'opportunità straordinaria per condividere la nostra musica con il pubblico cinese. Siamo entusiasti di esplorare nuove culture e di connetterci attraverso la potenza universale della musica".

Con un repertorio che spazia dallo Swing al Pop Internazionale, la BB OrKestra promette spettacoli coinvolgenti e indimenticabili. Ogni concerto sarà un'esperienza unica, con arrangiamenti originali e performance energiche che trasmetteranno la vitalità e la creatività della musica. La tournée della BB OrKestra in Cina promette di essere un momento storico nella collaborazione culturale tra Italia e Cina, unendo due nazioni attraverso il linguaggio universale della musica.

Il concerto “Tonight Movies!” della B.B. OrKestra, sotto la direzione di Umberto Aucone, offre un'esperienza musicale unica dalle molteplici atmosfere un repertorio eccezionale che abbraccia diversi stili ed epoche dallo Swing al Pop Internazionale. La serata si apre con un omaggio allo stile raffinato ed elegante dello Swing del

Cotton Club. Le composizioni scelte sono progettate per immergere il pubblico in diverse epoche, utilizzando arrangiamenti ricchi e vibranti che catturano la magia di un'era unica nella storia della musica. Tra i brani selezionati per il concerto ci sono “Cotton Club Stomp” e “Take The A Train” di Duke Ellington, tributo speciale al

leggendario Ennio Morricone con "C'era una volta in America", non mancherà "I Love You China” un omaggio alla Cina da cantare insieme a tutto il pubblico dei nostri concerti. Il concerto giunge a una conclusione epica, celebrando l'eclettismo del cinema e della musica. La B.B. OrKestra evidenzia la sua versatilità artistica,

fondendo magistralmente gli stili swing, pop e blues in un'esperienza sonora unica. Il pubblico è trasportato in un universo musicale coinvolgente ed indimenticabile. Questa combinazione di stili e brani iconici creano un'atmosfera indimenticabile e celebrano la ricchezza della musica attraverso le diverse epoche e generi. Il concerto si presenta come un omaggio appassionato alla maestria musicale e all'eclettismo

della B.B. OrKestra, guidata egregiamente da Umberto Aucone.