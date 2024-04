Io filosofo, premiazioni con Roberto Vecchioni Il 15 maggio per il Festival filosofico del Sannio

Grande partecipazione, da parte degli studenti, ha riscosso anche quest’anno il concorso “Io filosofa/o” indetto all’interno del 10° Festival filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia” in collaborazione con l’Università degli studi del Sannio.

Cento alunni provenienti dai Licei e Istituti superiori di Benevento e provincia e dalla provincia di Caserta, si sono cimentati a sostenere una prova che testimonia il loro interesse per la filosofia e la cultura. I ragazzi hanno realizzato un saggio breve alla luce dei contenuti essenziali e dei principali temi delle lectio magistralis (6 su 11) svolte nell’ambito del 10 ° Festival Filosofico del Sannio, operando adeguati riferimenti personali. La prova si è svolta sabato 20 Aprile 2024 alle ore 9,30 presso la sede del complesso S. Agostino dell’Università degli studi del Sannio. La commissione che valuterà i compiti è formata dalla Prof.ssa Carmela D’Aronzo, presidente dell’Associazione culturale filosofica “ Stregati da Sophia”, dalla prof.ssa Antonella Tartaglia Polcini, Assessora alla Cultura del comune di Benevento, dalla prof.ssa Aglaia McClintock, docente del diritto romano e dei diritti dell’antichità presso l’Università degli studi del Sannio, dalla prof.ssa Cristina Ciancio, docente di Storia di diritto medioevale e moderno presso l’Università degli studi del Sannio.

Ai ragazzi vincitori del concorso verranno assegnate delle borse di studio offerte dell’Università degli studi del Sannio, dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”, dalla famiglia Cocca in memoria del prof. Diodoro Cocca, da Offtec progetti, da Ance, da Tyche.

La cerimonia di premiazione avverrà il 15 Maggio ore 16,00 presso il teatro San Marco. Ospite della manifestazione sarà Roberto Vecchioni, cantautore, scrittore e poeta che terrà una lectio magistralis dal titolo “L’importanza del linguaggio".