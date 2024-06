Dal Conservatorio di Benevento laurea ad Avitabile: un nuovo inizio Conferito dal Conservatorio Nicola Sala per il contributo alla disciplina Composizione Popular

Ai suoi piedi i faldoni di tutte le sue opere, una carriera sterminata e lo sguardo al futuro.

Tradizione e innovazione in una miscela continuamente innovativa che emoziona in maniera trasversale e unisce le generazioni.

Enzo Avitabile incanta il Teatro Comunale di Benevento per il conferimento della Laurea Honoris Causa assegnata dal Conservatorio Nicola Sala.

Emozione e partecipazione in un momento che rinsalda il legame tra il musicista e l'istituzione di alta formazione musicale sannita dopo il recente concerto che ha visto Avitabile protagonista al fianco dell'Orchestra del "Nicola Sala".

"Il mio sogno? Suonare con le stelle che ascoltavo dal jukebox. E l'ho realizzato... Ma di musica non si può soli parlare la musica di deve suonare".

Così Avitabile introduce la serata per il riconoscimento assegnato al musicista napoletano in virtù del suo contributo alla disciplina Composizione Popular.

Una serata in cui Avitabile ripercorre la sua sterminata carriera caratterizzata da una continua innovazione e da una profonda capacità di miscelare il patrimonio musicale e linguistico partenopeo con influenze globali.

Soddisfazione è stata espressa dal Direttore Giuseppe Ilario, che ha commentato: "Siamo lieti di conferire questo prestigioso riconoscimento a Enzo Avitabile, artista che ha dedicato la sua carriera a esplorare le radici della musica popolare, portandola a nuove vette di creatività. La sua abilità nell'integrare tradizione e modernità lo rende un artista unico nel suo genere." Entusiasmo condiviso dalla Presidente Caterina Meglio, che ha dichiarato: "Enzo Avitabile ha dimostrato con straordinaria efficacia come la musica possa essere un potente strumento di dialogo interculturale. La sua opera, frutto di un attento studio e di sapienti contaminazioni, è una fonte di ispirazione per la scena musicale contemporanea".

"Questo momento rappresenta un punto d'arrivo e punto d'inizio allo stesso tempo, ne sono davvero felice e voglio godermi il momento" ha commentato Enzo Avitabile ribadendo il suo legame con il Sannio "Mi esibisco spesso qui e sempre con grande piacere".