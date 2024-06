Al Bct tocca a Paolo Bonolis, Kasia Smutniak e Serena Bortone All'università incontro con Giulia Innocenzi con il documentario Food for profit

Venerdì 28 giugno, a Piazza Roma Paolo Bonolis, uno dei conduttori più celebri della televisione, sarà protagonista di un incontro in cui ripercorrerà la sua straordinaria carriera ed il suo percorso da scrittore.

La serata però prenderà il via con un evento in collaborazione con l'Università degli Studi del Sannio, in Piazza Guerrazzi, presso la sala convegni di Palazzo San Domenico alle 19.30 “Racconti, il lato oscuro degli allevamenti”, ospite Giulia Innocenzi. A seguire la proiezione del documentario Food for profit, che racconta e mostra l’orrore degli allevamenti intensivi, per la regia di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi, quindi una conversazione con Gabriele Parpiglia.

Lo stesso giorno, in Piazza Santa Sofia, la giornalista, autrice e conduttrice Serena Bortone presenterà il suo romanzo d’esordio A te vicino così dolce (Rizzoli).

L’attrice Kasia Smutniak racconterà il suo debutto alla regia, presentando Mur, il coraggioso documentario sul muro anti-migranti alzato dal governo polacco al confine con la Bielorussia, vincitore del Nastro d’Argento Miglior Documentario 2024 per il “Cinema del Reale”. All’attrice verrà inoltre assegnato il Premio Speciale “Valentina Pedicini”.

In Piazza Federico Torre l’appuntamento con Mare Fuori. L’acclamata serie tv, divenuta un vero e proprio cult, sarà ancora una volta protagonista al BCT con la partecipazione dell’interprete Vincenzo Ferrera, ormai noto al grande pubblico per il suo ruolo di Beppe, l’educatore dell’Ipm.