Lirica al Teatro Romano nel segno di Puccini Quattro serate dal 25 luglio al 1 agosto

Tosca di Puccini, Suor Angelica e Cavalleria rusticana di Puccini e Mascagni, Madama Butterfly di Puccini e Carmina Burana per soli cori e orchestra di Orff.

Quattro serate di “Lirica al Teatro Romano” con una scelta particolare in occasione del centenario pucciniano (1924-2024). Quattro appuntamenti tutti alle ore 21 e rispettivamente giovedì 25 luglio, domenica 28 luglio, martedì 30 luglio e giovedì 1 agosto.

E' in breve il programma della stagione che si terrà al Teatro Romano di Benevento nel segno di Giacomo Puccini.

Ad illustrare l’importante cartellone sono il direttore del Teatro Romano Giacomo Franzese, l'ex direttore Ferdinando Creta, l’assessore comunale alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini ed il direttore d'orchestra Leonardo Quadrini.

"Una rassegna realizzata con il contributo messo a disposizione dal ministro Gennaro Sangiuliano per tutte le strutture e che siamo riusciti ad ottenere partecipando ad un bando che ci ha visto posizionare in posizione utile. Un progetto in linea anche con il riconoscimento della lirica come patrimonio immateriale unesco" ha spiegato il direttore Franzese.