Ceppaloni, grande successo del concorso di poesia e narrativa Riuscita la cerimonia di premiazione della decima edizione

Nel pomeriggio di sabato 7 settembre, nella suggestiva cornice del Chiostro di Ceppaloni si è svolta la cerimonia di premiazione della decima edizione del Concorso di Poesia e Narrativa 2024, promossa dall’Associazione Antigone di Ceppaloni. Il Concorso, giunto alla decima edizione e magistralmente condotto dalla docente Giovanna Parente, ha visto la partecipazione di un numero elevato di partecipanti che, provenienti da tutto il territorio nazionale, sono stati accolti da un folto pubblico particolarmente attento e interessato. Il Presidente dell’Associazione, dott. Clorindo Tranfa, nell’intervento di apertura, dopo i saluti e i ringraziamenti di rito rivolti alle autorità intervenute, a tutti i presenti, alla Commissione giudicatrice, alla stessa Giovanna Parente, al coordinatore Colonnello Nereo De Blasio, ai maestri Rino Iuliano e Mara Leone e a quanti hanno reso possibile l’evento, ha voluto sottolineare l’importanza che l’Associazione Antigone da tempo attribuisce alla cultura, all’arte, alle tradizioni popolari, alla solidarietà. “Operante da oltre un decennio, l’Associazione ha fortemente sostenuto la scrittura in versi prima e da due anni anche in prosa. Mi piace ricordare -ha proseguito- che il Concorso di poesia ANTIGONE CITTA’DI CEPPALONI ha superato ormai i confini nazionali con lavori di grande impatto emotivo e straordinaria originalità; e per dare visibilità a questa intensa varietà di stili, linguaggi e generi, nel 2023 abbiamo curato una raccolta antologica delle poesie e dei racconti premiati negli ultimi anni. Sono anni che promuoviamo l’arte, la cultura, le tradizioni e i saperi i popolari in tutte le forme e in tutti gli aspetti, ritenendoli i veri antidoti all’esclusione sociale e alla solitudine. È poi intervenuto per i saluti istituzionali il Sindaco, dott. Claudio Cataudo; anch’egli ha ribadito quanto la promozione culturale sia importante per l’amministrazione che rappresenta e di quanto egli stesso intenda impegnarsi per sostenerla. La prof.ssa Raffaella Iacovelli, presidente della giuria, dopo un puntuale intervento sulla creatività e sul potere della parola ha illustrato i criteri di valutazione individuati dalla commissione così composta: professoresse Norma Pedicini e Annamaria Parente, professori Michele Porcaro e Gennaro La Marca. A tutti ha rivolto un sentito ringraziamento apprezzandone il meticoloso lavoro.

Protagonisti della cerimonia anche i tre studenti vincitori del premio organizzato in occasione della giornata mondiale della poesia dall’Associazione Antigone in stretta collaborazione dell’Istituto Comprensivo di San Leucio del Sannio. Alla studentessa Giulia Tretola, Grazia Cavuoto e Nathan Mazzone, sono stati donati come riconoscimento, la Divina Commedia in un moderno adattamento per ragazzi.

Il Presidente Tranfa a nome dell’Associazione ha conferito al Professore Beniamino Iasiello, socio fondatore e co- ideatore dell’associazione Antigone, nonchè filosofo e intelettuale raffinato, un attestato di merito e un dono come riconoscimento del grande impegno profuso in tutti questi anni. Commosso, il prof. Iasiello è intervenuto trattando del valore della poesia nella classicità e nei tempi moderni.

Tra i numerosissmi partecipanti sono stati premiati le vincitrici e i vincitori delle tre sezioni previste dal bando.

Per la sezione narrativa dedicata alla memoria della compianta Enrichetta Pugliese, sono stati premiati i seguenti racconti brevi

IL SILENZIO DI MARINA di Gabriele Andreani da Pesaro

QUEI NUMERI SUL POLSO di Maria Teresa Montanaro da Canelli (AT)

LA VITA CHE MERITA DI ESSERE VISSUTA di Francesco Bianchi da Prato (FI)

Per la sezione Poesia in vernacolo risultano premiati

NU PICCHE DE RISPETTE di Giovanni Zeverino da Santeramo in Colle (BA)

VINT LIRE di Sofia Iacobucci da Altavilla Irpina (AV)

LLURDEMA VOTA di Vincenzo Cerasuolo da Napoli

Menzione speciale per MARE NUOSTO, MARE ‘VITA a Anna Maria Marsilio da S.ARPINO (CE)

Sezione Lingua Italiana

1)LE OMBRE DELLA VITA di ROSSANA De Lucia da Benevento

2) SALI A PRENDERTI LA LUNA di Franco Fiorini di Veroli (FR)

3)TI REGALO L’INFINITO di Michele Bruno da Altamura (BA)

Una Menzione d’onore è stata conferita alla più giovane poetessa del concorso

CARMEN ARGANESE da Montesarchio (BN) per la poesia VERO AMORE.

Per tutta la durata dell’evento non sono mancati gli intermezzi musicali magistralmente interpretati dalla splendida voce di Mara Leone e dalla chitarra di Rino Iuliano. Entrambi hanno sapientemente completato la strategia dell’evento, contribuendo a rendere la serata indimenticabile.

La cerimonia si è conclusa con grande soddisfazione di tutti i partecipanti che hanno potuto confrontarsi e scambiarsi pareri e idee. Grazie al consueto momento di convivialità, sempre organizzato dall’Associazione Antigone, è stato possibile tessere nuove relazioni e rendere più forti quelle esistenti.