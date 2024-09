"Cyrano & Rossana: serenata in punta di spada" al teatro Comunale Domani lo spettacolo di beneficenza Compagnia Artistica ARGÁ - Teatro e Danza

Domani, 25 settembre 2024, alle ore 18 e alle ore 20:30, il magnifico scenario del Teatro Comunale Vittorio Emmanuele di Benevento farà da cornice al debutto di “Cyrano & Rossana: serenata in punta di spada", il nuovo spettacolo della Compagnia Artistica ARGÁ - Teatro e Danza.

Diretta da Gabriele Notari De Luca, con le coreografie di Giovanna De Luca e le musiche a cura dei Kokopelli - band beneventana semiacustica, l’opera si ispira al celebre mito di Cyrano de Bergerac, esplorando il tema dell'amore non corrisposto e del coraggio che nasce dal cuore. Attraverso un mix di duelli coreografici e momenti di intensa poesia, lo spettacolo porta in scena una storia senza tempo, ricca di emozioni, ironia e passione, trasportando gli spettatori in un viaggio emotivo, ricco di colpi di scena e sentimenti profondi.

Gli inviti per lo spettacolo delle ore 18 sono disponibili presso l'Oratorio "Giardini Angela Merici" in via Bosco Lucarelli, 3 - Benevento, oppure sarà possibile ritirarli domani, presso il botteghino del Teatro Comunale, prima dell'inizio dell'evento. Lo spettacolo delle 20:30 è sold out.

L'evento non è solo un'occasione culturale, ma anche un importante momento di solidarietà. "Serenata in punta di spada" è infatti uno spettacolo di beneficenza, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle attività dell'Oratorio "Giardini Angela Merici". Inoltre la serata vedrà anche la partecipazione dei giovani dell'oratorio, in qualità di attori, che contribuiranno ad arricchire ulteriormente l'atmosfera di questa serata speciale: un significativo esempio di come l'associazione promuova la crescita personale e l'integrazione dei giovani, offrendo loro un'importante opportunità di partecipazione e sviluppo.

La realizzazione di questo spettacolo è stata possibile grazie alla collaborazione con l'Unità Pastorale San Filippo Neri di Benevento e la scuola di danza GiovArt - di Giovanna De Luca, che insieme alla neo-nata Associazione Argá - Arte cultura sport e spettacolo - hanno dato vita a questo ambizioso progetto artistico.

Con questa iniziativa ARGÁ inaugura il proprio percorso con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la promozione di arte, cultura, sport e spettacolo nella comunità locale, dedicandosi alla valorizzazione del talento, favorendo l’inclusione sociale e promuovendo eventi e attività che uniscono espressioni artistiche diverse per creare esperienze culturali uniche e coinvolgenti.