Social Film Festival ArTelesia in scena dal 5 al 13 ottobre De Libero e Di Fede: tema del Festival è il 'coraggio' fil rouge di tutti gli appuntamenti

Questa mattina presso la sede del Cesvolab Irpinia-Sannio la conferenza stampa di presentazione della XVI edizione del Social Film Festival ArTelesia. Nel corso dell’incontro con la stampa sono intervenuti: l’Assessore alla Cultura e agli eventi, Antonella Tartaglia Polcini; il presidente ed il direttore del CSV Irpinia-Sannio, Raffaele Amore e Mariacristina Aceto; il presidente di Libero Teatro APS, Maria De Libero; il direttore artistico, Antonio Di Fede, ed infine Antonio Parciasepe.

E’ stato presentato il Cartellone di appuntamenti del Festival, che si terrà dal 5 al 13 ottobre, con tutti gli eventi in programma ad ingresso libero al pubblico, eccezion fatta per il gran Musical di chiusura “Shrek”.

“Giovani promesse e assunzioni di responsabilità da parte dei giovani per il panorama artistico nella nostra città, protagonisti di arte vissuta. – ha dichiarato l’assessore Antonella Tartaglia Polcini – Il progetto abbraccia contenuti valoriali altissimi per il sociale e per questo è un’iniziativa meritevole di attenzione e sostegno”.

Le dichiarazioni di Raffaele Amore, presidente del CSV Irpinia Sannio: “Anche quest’anno come CSV Irpinia Sannio ETS abbiamo voluto dare il nostro supporto all’associazione Libero Teatro e ad un festival che giunto alla sua sedicesima edizione ha saputo negli anni crescere e migliorarsi sempre più.

E’ un evento che senza dubbio dà lustro alla Città di Benevento e che, mi preme sottolinearlo, ha il merito di saper creare comunità mettendo assieme mondo del volontariato, scuola e istituzioni. L’edizione di quest’anno, forse anche più delle precedenti, parla proprio alla scuola ed ai giovani che saranno i veri protagonisti di questo Festival. Creare comunità, affiancando associazioni ed istituzioni, è d’altra parte il ruolo proprio del nostro Centro Servizi ed anche per questo sono convinto che la partnership tra CSV e Social Film Festival andrà avanti negli anni. Intanto faccio i miei auguri all’edizione di quest’anno”.

“Siamo pronti a questa nuova avventura e siamo entusiasti del programma proposto - dichiarano congiuntamente Antonio Di Fede e Mariella De Libero. – La nuova edizione è il frutto del progetto che dura ormai da 16 anni e ci ha visto per quest’edizione impegnarci a privilegiare il ruolo dei giovani e degli studenti. Il tema del Festival è il “coraggio” fil rouge di tutti gli appuntamenti che arricchiscono il cartellone. Tra i tanti ospiti del Cartellone, è tanto atteso l’appuntamento con il maestro Pupi Avati. Ringraziamo il Comune di Benevento per il supporto, nonché il Cesvolab, partener che ha sin da subito sposato il nostro progetto”. L’Organizzazione del Benevento SFFA ringrazia il Comune di Benevento ed il CSV Irpinia-Sannio.