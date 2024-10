Renzo Mazzeo rieletto nel consiglio nazionale Unpli Già presidente Unpli Benevento: "Sarò ancora più impegnato per le nostre terre"

L’assemblea regionale Pro Loco Unpli Campania si è riunita a San Marco Evangelista presso il Grand Hotel Vanvitelli per eleggere i delegati nazionali per l’elezione del Presidente e i due componenti del Consiglio Nazionale.

Rieletto, con 210 preferenze, Renzo Mazzeo, già presidente Unpli Benevento che andrà a rappresentare la Campania in seno al consiglio nazionale insieme ad Adriana Minella per il quadriennio 2024/2028.

Mazzeo, al termine dello spoglio, è risultato il candidato più votato confermandosi un punto di riferimento per tutto l’establishment campano.

“Grazie alle oltre duecento Pro Loco della Campania che hanno scelto me come loro rappresentante al Consiglio Nazionale dell’Unpli. - il commento di Renzo Mazzeo dopo l’elezione - Un ruolo che mi vedrà ancora più impegnato per le nostre terre. Grazie al presidente regionale Luigi Barbati, a tutti gli amici provinciali che hanno creduto in me e mi hanno onorato di continuare il mio percorso al fianco del nostro presidente nazionale Nino La Spina e tutto il consiglio nazionale Unpli. Grazie anche al lavoro della segreteria provinciale e della coordinatrice SCU Unpli Campania, Barbara Minicozzi, per il lavoro svolto in questi anni. Grazie alla Pro Loco Padulese, al presidente Raffaele Marmorale, i soci e tutta la comunità padulese che ha sempre risposto in maniera positiva alle iniziative che ho messo in campo in questi anni sul territorio”.

Su un totale di 298 Pro Loco presenti all’assemblea regionale, Mazzeo ha raccolto 210 preferenze davanti a Minella ferma a 180 preferenze. Non eletto Tony Lucido che ha raccolto solo 95 preferenze.