Benevento Social Film Festival ArTelesia: tutti i premiati Ieri la cerimonia al Teatro Comunale

Si è svolta ieri sera, presso il Teatro Comunale "V. Emmanuele" di Benevento, la serata di premiazione della XVI edizione del Benevento Social Film Festival ArTelesia. Un evento atteso e partecipato, condotto con eleganza e coinvolgimento da Adriana Volpe. Grazie alla sua dolcezza, la conduttrice ha saputo trasmettere appieno i valori di solidarietà, inclusione e coraggio che sono il cuore pulsante del Festival.

Il Social Film Festival ArTelesia, giunto alla sua sedicesima edizione, si distingue per la sua capacità di collegare i valori sociali al mondo del cinema, offrendo una piattaforma per registi e artisti, emergenti e affermati, che hanno avuto l’opportunità di raccontare storie intense e significative attraverso le loro opere.

Nel corso della serata sono stati assegnati i seguenti premi:

Sezione DivAbili

Miglior cortometraggio: Super Giò di Gianni Aureli, premiato dal Direttore del CESVOLAB, Cristina Aceto.

Miglior regia: Papà di Nicholas Antonacci, premiato dallo scrittore, Silvestro Muccillo.

Miglior sceneggiatura: Novanta di Generoso Ronga, premiato da Francesco Ricciardi.

Sezione Filmmaker Cortometraggi

Miglior cortometraggio: La vita magra di Francesca Giuffrida, premiato da Edoardo Citarelli, Dirigente Istituto Comprensivo “F. Torre”

Miglior regia: Match di Jacopo Crisci, premiato dal Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso.

Sezione School and University

Miglior corto giuria scuola primaria: A piedi nudi di Luca Esposito, premiato da Angela De Nisco, Presidente della Consulta delle Donne.

Miglior cortometraggio giuria scuola secondaria di primo e secondo grado: Do We Have a Chance di Valentina Galdi, premiato dall'Assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini.

Premio CortInCarcere

Miglior cortometraggio: Prova d'amore di Denis Nazzari, premiato da Benedetta Masone e Gianfranco Marcello, Direttore della Casa Circondariale di Benevento.

Sezione Filmmaker Lungometraggi

Miglior lungometraggio: Global Harmony di Fabio Massa, premiato da Alessandro Zizzo, membro della giuria tecnica del festival.

Premio Antinoo Movie

Miglior lungometraggio: Amici per caso di Max Nardari, premiato da Antonello Sannino, Presidente del Comitato Arcigay Antinoo di Napoli.

Premi Speciali

Valeria Pacelli, giornalista de Il Fatto Quotidiano, premiata da Giovanni Marro, Dirigente dell'Istituto Industriale “Lucarelli”

Barbara Maussier, scrittrice, premiata per il suo lavoro Valore sociale dei festival. La creatività comunicativa, premiata da Francesco Tomasiello

Angelo Spagnoletti, attore emergente, premiato per il suo talento e contributo al cinema italiano, premiato da Max Nardari, regista Premio Assanti

Premio Giambattista Assanti a giovani registi emergenti: Notti d’estate, assegnato a Davide Carabellese, premiato da Palmira Lapio.

Premio Troisi International

Miglior sceneggiatura: Match di Jacopo Crisci, premiato da Simona Tartaglia.

Miglior regia: Amici per caso di Max Nardari, premiato da Tanya La Gatta.

Miglior attore protagonista del cortometraggio A piedi nudi: Antonio Guerra, premiato da Antonio Parciasepe

Il festival ha voluto, inoltre, ringraziare e premiare i dirigenti scolastici che negli anni l'hanno sostenuto, sottolineando l'importanza dell'educazione e dell'inclusione attraverso il cinema.

"Siamo più che soddisfatti del bilancio di questa edizione", ha dichiarato il direttore artistico del Festival, Antonio Di Fede. "Il Festival ha raggiunto la sua XVI edizione grazie al lavoro dell’Associazione Libero Teatro e di chi ci sostiene che negli anni hanno consolidato la crescita del SFFA. Tantissimi artisti emergenti e affermati hanno saputo interpretare il tema del coraggio, centrale in questa edizione, in tutte le sue forme. È il coraggio che ci spinge a continuare e a guardare al futuro del festival con fiducia e determinazione".

La serata è stata arricchita da momenti di intrattenimento e riflessione. Le allieve della scuola di danza GioVart hanno aperto e chiuso la serata con la loro performance coreografica, aggiungendo un momento di arte visiva alla serata. Chicco Paglionico, Francesco D'Antonio e Andrea Monetti, conosciuti come i "Villa Perbene", hanno intrattenuto il pubblico con due interventi comici, portando leggerezza e sorrisi durante la serata

La serata di premiazione ha segnato la chiusura del concorso, ma il festival si concluderà in grande

stile con la rappresentazione di Shrek - Il Musical, uno spettacolo che calcando numerosi teatri d’Italia. Gli ultimi biglietti per gli spettacoli (13 ottobre ore 17:00 e 19:30) sono disponibili presso il botteghino del Teatro Comunale “V. Emmanuele” e presso tutti i punti vendita VivaTicket.

La XVI edizione del Social Film Festival è organizzata dall’Associazione Libero Teatro APS e con la compartecipazione del Comune di Benevento, finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e da Film Commission – Regione Campania e con la collaborazione del Cesvolab Irpinia- Sannio.