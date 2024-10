Venerdì la premiazione del Premio Letterario Benevento Braille La copia del libro riportata in caratteri Braille sarà donata all’UICI di Benevento

Venerdì 18 ottobre, a Palazzo Paolo V in Benevento la premiazione della IX edizione del Premio Letterario Benevento Braille, organizzato dall’Associazione Culturale Benevento Inside con il patrocinio del Comune di Benevento.

La cerimonia si terrà alle 17 presso la Sala dell’ Antico Teatro. Libro premiato è “Innumerevoli tentativi di imitazione" di Andrea Ciresola, People Edizioni.

Il libro è stato scelto nell’ ambito della rassegna “Giallo in Braille”, tema proposto dal Comitato Scientifico per il 2024. Significativa la consegna, come per le edizioni precedenti, della copia del libro, riportata in caratteri Braille e donata all’UICI di Benevento .

Il Premio ha il Patrocinio del Comune di Benevento, della Provincia di Benevento, dell’ Università degli Studi del Sannio, dell’ Università Giustino Fortunato, dell’ UICI Campania, della Croce Rossa Italiana di Benevento.

Premio letterario BeneventoBraille che promuove la realizzazione dell'opera scelta in caratteri braille per i non vedenti e in caratteri grandi per gli ipovedenti. Riconoscimento ideato da Dario D’Auria (nella foto), Presidente dell’Associazione Culturale Benevento Inside, partner l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, sezione di Benevento.