Il 20 novembre a Benevento si celebra la Giornata Mondiale della Filosofia Per protagonisti: docenti e studenti dei licei del Sannio

Il prossimo 20 novembre alle 16, presso l’Università Giustino Fortunato si terrà l’incontro Filosofia oggi, a cura dei soci della Sfi Benevento. Sarà l’occasione per celebrare la Giornata Mondiale della Filosofia 2024 e per promuovere una riflessione seminariale a più voci sullo “stato dell’arte”, svolta dai protagonisti: docenti e studenti dei licei del Sannio.

Con questo incontro si intende avviare una forma permanente di confronto attivo e fecondo, a partire kantianamente dalla determinata condizione spazio-temporale e antropologico-culturale: il “bisogno” di filosofia come scienza del divenire umano nell’era del post-umano e trans-umano, come sapere critico interdisciplinare, come scienza del vivere associato, come espressione primaria dell’infinità della ricerca.