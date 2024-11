L'associazione Beneslan organizza: "I bambini non possono aspettare" Domenica presso l'auditorium Spina Verde "Alfonso Tanga" di via Salerno a Benevento

“I bambini non possono aspettare” è il titolo della manifestazione che si terrà domenica 17 novembre 2024, alle 10, presso l’auditorium Spina Verde “Alfonso Tanga” di via Salerno a Benevento. L’evento è promosso dall’Associazione di Volontariato Beneslan con il patrocinio del Comune di Benevento e con la partecipazione delle parrocchie di San Modesto e della Santissima Addolorata, dell’Istituto Comprensivo Silvio Pellico San Modesto, dei medici e delle associazioni di volontariato operanti sul territorio. L’iniziativa rientra nell’ambito della giornata internazionale della Convenzione dei Diritti e dell’infanzia per promuovere l’adozione e la diffusione della “Carta internazionale dei diritti e dell’infanzia” come strumento fondamentale per ogni azione a favore dei bambini.

Interverranno, tra gli altri, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Campania Giovanni Galano, il presidente dell’UNICEF di Benevento Gianpiero De Cicco e il presidente dell’Associazione Beneslan Nicola Cicchella.

Durante l’evento, che vedrà al centro la partecipazione gioiosa e vitale dei bambini, saranno illustrati i principali articoli della “Carta internazionale dei diritti e dell’infanzia” attraverso la vena creativa dei più piccoli. Non mancheranno momenti dedicati al teatro con i bambini del “Quartiere teatro kids”, diretti da Maurizio Tomaciello, alla lettura con uno spazio curato dai volontari “Nati per leggere” di Benevento, alla scuola con la lettura creativa degli articoli della Convenzione da parte degli alunni dell’Istituto Comprensivo Silvio Pellico San Modesto, e alla musica con una performance a cura della Prof.ssa Selene Pedicini e un’esibizione dei bambini dell'Associazione Beneslan e dei bambini della parrocchia di San Modesto, accompagnati dalla scuola di danza Giovart di Giovanna De Luca.

Al termine della manifestazione si svolgerà una passeggiata gioiosa lungo la Spina Verde che farà tappa dinanzi la parrocchia di San Modesto per concludersi nel piazzale antistante la parrocchia della Santissima Addolorata dove si terrà un grande girotondo con tutti i bambini presenti accompagnato dal suono della “Farandola” antica danza provenzale a cura della maestra di danza Valentina Ricciardi.