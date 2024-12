Si presentano Fabulario 2025 e "Mi sono vestita di fuoco" Doppio appuntamento in programma sabato sera

Alle 20 di sabato 7 dicembre, presso la Libreria Masone di Benevento, saranno presentati il libro di poesie “Mi sono vestita di fuoco” di Mary Cotugno, edito da Introterra Edizioni e “Fabulario 2025” il calendario narrativo con i racconti di Alfredo Martinelli e le opere scultoree di Mariano Goglia, artista Vitulanese, noto per usare il marmo policromo estratto dal monte Taburno, lo stesso marmo scelto da Vanvitelli per caratterizzate alcuni aree interne della Reggia di Caserta.

Il momento delle presentazioni sarà moderato da Antonella Rosa. Subito dopo avrà inizio una vera e propria festa delle arti, con pittura e fotografia in estemporanea, performance poetiche, musicali e narrative ad opera di artisti provenienti da tutta la Campania.