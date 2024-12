Museo Sannio Caudino: nuovo allestimento del cratere di Assteas Taglio del nastro venerdì 20 dicembre a Montesarchio

Venerdì 20 dicembre sarà una giornata di festa per il MANSC: alle ore 10.30 sarà inaugurato “A Casa d’Europa”, il nuovo allestimento dedicato al cratere di Assteas raffigurante il Ratto di Europa, il reperto di straordinaria importanza archeologica che rappresenta l’elemento identitario del Museo.

Terminati i lavori finanziati dal Comune di Montesarchio secondo il protocollo di intesa siglato con la Direzione Regionale Musei Nazionali della Campania, su progetto ideato e realizzato dalla ditta Percorsi di luce s.r.l., apre al pubblico il nuovo percorso espositivo, con installazioni multimediali che racconteranno in modo accattivante e suggestivo le vicende del celebre cratere del IV secolo a.C. ritrovato in una sepoltura sannitica.

Il percorso si articolerà in diversi momenti narrativi, ciascuno dedicato all'approfondimento di un aspetto particolare del cratere e della sua vicenda: dal racconto della rocambolesca storia del trafugamento e ritrovamento del cratere, a quello delle attività di recupero di oggetti culturali trafugati, con il riferimento anche ad altri crateri firmati dal maestro paestano. Particolare attenzione è stata posta all’inclusività: una riproduzione tridimensionale del vaso realizzata con stampa 3D FDM permetterà anche a non vedenti e ipovedenti di apprezzare tramite il tatto il celebre reperto, grazie all'accorgimento di riprodurre la scena in rilievo rispetto alla superficie. La quinta finale del percorso è dedicata al cratere - che sarà esposto al centro della sala, visibile da tutti i lati - e al mito su di esso raffigurato. La narrazione prende vita grazie alla tecnologia del minimapping che, a partire dalle figure individuate sulla superficie del vaso con sapienti giochi di luce, proiettano le stesse nell'ambiente generando un'esperienza immersiva di grande suggestione.

Un ulteriore focus di approfondimento sarà realizzato negli ambienti della Torre medievale annessa al castello, sede del museo: qui una proiezione immersiva ricostruirà il momento della scoperta fortuita del vaso, con un punto di vista davvero singolare.

Tutti i dettagli del nuovo allestimento saranno messi in luce nell’incontro di inaugurazione di venerdì 20, in cui interverranno Vincenzo Zuccaro, responsabile del MANSC e RUP del progetto, il sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico, l’assessore alla Cultura e Turismo Morena Cecere e Francesco Capotorto, a.u. di Percorsi di Luce s.r.l.

Prevedendo un riscontro importante da parte dei visitatori, il MANSC organizza l’apertura straordinaria serale del Museo fino alle ore 23, per permettere a tutti i curiosi di apprezzare il nuovo scenario in cui sarà esposto e raccontato “il vaso più bello del mondo”.