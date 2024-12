"Fare Storia. Incontri d’Archivio", venerdì alle 16 presso l'Archivio di Stato Evento in collaborazione con l'Università degli studi del Sannio

L’Archivio di Stato di Benevento ospiterà venerdì 20 dicembre alle ore 16 il primo di quattro incontri della II rassegna “Fare Storia. Incontri d’Archivio” organizzata dalla professoressa Cristina Ciancio, docente di Storia del diritto medievale e moderno presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza di Unisannio e da Carmine Venezia, direttore dell’Archivio di Stato di Benevento, e frutto di una convenzione di terza missione tra il Dipartimento DEMM dell’Università degli Studi del Sannio e l’Archivio di Stato.

La professoressa Marina Montesano, docente di Storia medievale dell’Università di Messina, porterà nella città stregata per eccellenza il suo Andare per i luoghi della stregoneria, edito da Il Mulino, grazie al quale si ripercorreranno studi e immaginario di un fenomeno complesso che non smette di affascinare e far discutere. L’evento potrà essere seguito in presenza presso la sala conferenze dell’Istituto e in diretta streaming sulla pagina facebook dell’Archivio.