"Lilith vs Eva": Bove presenta il suo libro a San Salvatore Telesino L'incontro all’Abbazia Benedettina di San Salvatore Telesino

Nello splendido scenario dell’Abbazia Benedettina di San Salvatore Telesino (Bn) la scrittrice sannita Patrizia Bove a presentato il suo ultimo libro “Lilith vs Eva La donna. Tra mito, storia e simboli”. Due modelli che incarnano i vari aspetti della femminilità, i due volti della donna. In questo saggio di Patrizia Bove i due archetipi del femminile si incontrano attraverso le biografie di venti donne, tra storia e mito. Dalla dea Iside alla diaconessa Cerula, alla principessa longobarda Adelperga ect ect… viene raccontato il tortuoso e sofferto percorso di Donne che, con le loro azioni, hanno contribuito al cambiamento e all’evoluzione della società. Venti donne simbolicamente suddivise in Lilith ed Eva.

Patrizia Bove da anni si dedica al volontariato culturale e ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi; impegnata nel sociale, è membro di numerose associazioni culturali. Socia fondatrice del Rotary Club Valle Telesina, ne è stata Presidente nel 2007-2008 ed è attualmente Presidente dell’Associazione Massimo Rao di San Salvatore Telesino (Bn) che si occupa di promozione e divulgazione dell’arte del pittore sannita.

Un testo, questo presentato a San Salvatore Telesino (Bn) che può essere un avvertimento per le donne di oggi, uno spunto di riflessione per chiunque voglia riconoscere e comprendere la complessità dell’universo femminile.

Con gli onori di casa del Consigliere Comunale di San Salvatore Telesino (Bn) Stefano Avitabile delegato alle Politiche per il Turismo e i saluti del Presidente dell’ ANPI Valle Telesina Maurizio Cuzzupè si è aperta la serata culturale e, le due artiste campane Selena Sacco e Laura Paolillo cantanti, musiciste e danzatrici, hanno conferito un tocco raffinato all’evento. L’incontro letterario è stato condotto magistralmente da Rossella Del Prete di Kinetès Edizioni con l’autorevole partecipazione di Chiara Tortorelli autrice ed editor napoletana, il saggista esperto di didattica della letteratura Raffaele Messina e la docente di lettere innamorata delle storie Luisa Ciccone di Brusciano (Na).

“Le donne devono sempre ricordarsi chi sono, e di cosa sono capaci. Non devono temere di attraversare gli sterminati campi dell’irrazionalità e neanche di rimanere sospese sulle stelle, di notte, appoggiate al balcone del cielo” dichiara l’autrice di Lilith vs Eva Patrizia Bove.