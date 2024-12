Il musicista Russo presenta Quadri di un'esposizione A San Leucio del Sannio il nuovo lavoro del musicista sannita

“Quadri di un’esposizione” è il nuovo lavoro discografico del fisarmonicista e compositore Valerio Russo, che verrà presentato sabato 28 dicembre alle ore 19:00 nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Maria della Misericordia, a San Leucio del Sannio, località Cavuoti.

A presentare l’evento sarà un altro giovane artista sannita, Vittorio Zollo.

Interverranno nel corso della serata il Maestro Enrico Salzano storico e critico musicale, il sindaco di San Leucio del Sannio Nascenzio Iannace e il parroco della Parrocchia di San Leucio Vescovo Don Michele Villani.

L’album, risultato di un lavoro di quasi due anni, si ispira alla celebre opera pianistica dell’Ottocento composta da Modest Petrovic’ Musorgskij, successivamente orchestrata da vari autori.

“Il disco - spiega Valerio Russo - contiene 15 brani: una trascrizione per fisarmonica di un’opera nata per pianoforte. Con questo progetto ho voluto esplorare ancora più a fondo il legame indissolubile tra la fisarmonica e la musica popolare”.

Il fisarmonicista e compositore Valerio Russo, sta portando il suo album in tournée per l’Italia, ricevendo apprezzamenti da pubblico e critica. “La presentazione del 28 dicembre - afferma Russo - avrà per me un significato speciale. Torno a casa mia, tra la mia gente, davanti alla mia famiglia e agli amici che hanno accompagnato e arricchito ogni fase del mio percorso artistico”.

“Un ringraziamento speciale - conclude l’artista - è rivolto a don Michele, parroco di San Leucio del Sannio, per aver accolto con entusiasmo la proposta di ospitare l’evento nella chiesa di Santa Maria della Misericordia, un luogo a pochi passi da casa mia e carico di valore affettivo”.