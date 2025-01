Focus sull'Ottocento beneventano nel Museo del Sannio L’iniziativa rientra nel progetto “Per i 150 anni del Museo del Sannio"

Continua il ciclo conversazioni al Museo del Sannio: martedì prossimo, 14 gennaio (ore 15,30), presso l’auditorium del Museo del Sannio, ci sarà l’incontro con l’arch. Francesco Morante, Presidente dell’Archeoclud di Benevento, che terrà una relazione sull’ “Ottocento beneventano nel Museo del Sannio”.

A renderlo noto sono il dottor Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e l’avv. Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di “Sannio Europa” (Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale provinciale).

L’iniziativa rientra nel progetto “Per i 150 anni del Museo del Sannio (1873-2023): una nuova immagine per un nuovo centro di cultura”, curato dal professor Marcello Rotili, coordinatore scientifico del Museo del Sannio.

Nel corso dell’incontro verrà illustrato come Benevento, dopo l’unità d’Italia, visse un clima di rinnovamento culturale che interessò anche l’arte. A fare da mentore vi fu Achille Vianelli, pittore già affermato della Scuola di Posillipo, che dal 1847 si era trasferito a vivere a Benevento. La scuola di pittura che egli aprì nel Chiostro di Santa Sofia fece da incubatrice per almeno due generazioni di artisti, che tuttavia per affermarsi furono costretti ad allontanarsi dalla città. Emanuele Caggiano e Gaetano De Martini lavorarono a Napoli, a Venezia si trasferì Raffaele Mainella, il Barricelli a Roma e infine Nicolino Silvestri, che pure aveva lavorato a Benevento per diversi decenni, alla fine si trasferì a Genova. Tuttavia la loro non fu un'arte mai banale, cimentandosi in diversi settori e ambiti, producendo opere che oggi sono in collezioni e musei prestigiosi.

La loro presenza nel Museo del Sannio è un giusto omaggio che la terra d’origine ha loro tributato. Le opere non sono tra le più note, tra le molteplici e variegate collezioni del Museo, ma meritano tuttavia la giusta considerazione, perché prodotte da artisti, tranne il Vianelli, tutti nati a Benevento.

Ad aprire i lavori dell’incontro sarà il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi insieme al professor Marcello Rotili, cui seguirà la relazione dell’arch. Morante.

Francesco Morante, nato a Benevento nel 1959, laureato in architettura, insegna Storia dell’Arte nei licei. Ha partecipato alla vita culturale di Benevento, sia nel campo dell’editoria storiografica, sia in quello artistico, avendo diretto per diversi anni una galleria di arte contemporanea. Ha all’attivo diverse pubblicazioni, in libri e riviste, dedicate alla storia urbana ed artistica di Benevento. Dal 2019 è presidente della sezione beneventana dell’Archeoclub d’Italia. Dall’ottobre del 2024 ha assunto la gestione della struttura espositiva comunale denominata Casa Pisani.