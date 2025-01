Vienimi ‘nzuonno al via con Aegyptia sacra in Benevento L'evento nato da un’idea della Cooperativa Ideas è dedicato al linguaggio della memoria

Si terrà, sabato 18 gennaio 2024, Aegyptia sacra in Benevento, primo appuntamento che apre la VI edizione dell’evento Vienimi ‘nzuonno nato da un’idea della Cooperativa Ideas e dedicato, per questa edizione, al linguaggio della memoria.

Questo primo appuntamento che vedrà la partecipazione dell’egittologo Massimiliano Nuzzolo, sarà un viaggio didattico, un itinerario esperienziale nel culto onirico, nelle atmosfere, nei sapori di epoca imperiale, attraverso il Patrimonio archeologico di Benevento e del Museo del Sannio che si intreccia con la tradizione antropologica delle Janare. Un incontro diviso in più momenti per promuovere la valorizzazione turistica del culto isiaco sull’Appia Unesco. Organizzato dalla Cooperativa Ideas forte della sua gestione di Janua – Museo streghe Benevento e in collaborazione con Isidis Route e G8 Mobili, l’evento è stato patrocinato dalla Provincia di Benevento e dal Comune di Benevento.Aegyptia sacra in Benevento vedrà due grandi momenti. Tema della mattinata sarà “L’Onirico, le Streghe del Sannio le antiche Atmosfere Egizie” e sarà dedicata alle scuole e ai progetti Pcto con il coinvolgimento di Istituti Superiori di Benevento e provincia con i quali sono già attive fattive collaborazioni. Dopo la visita a Janua – Museo Streghe Benevento, sotto la guida degli operatori di Ideas che per l’occasione proporranno dei parallelismi con il mondo magico egizio, i ragazzi saranno coinvolti in un Isiac Break a cura dell’OTE Campania Petronilla Liucci, seguirà la visita alla collezione Egizia presso Arcos sotto la guida magistrale dell’egittologo Massimiliano Nuzzolo.

Il secondo momento si avrà nel pomeriggio a partire dalle 15.00 presso lo Spazio convegni - “Collezione Egizia” ARCOS dal titolo “La rotta di Iside sull’Appia UNESCO”, aperto al pubblico e dedicato, in particolare, ai rappresentanti delle istituzioni pubbliche e Museali della Campania, giornalisti, Dirigenti Scolastici, Operatori per il Turismo (Imprese Culturali, Associazioni, Tour operator, Ote ecc). La lectio magistralis “A Domiziano l’amato di Iside” tenuta dall’egittologo Massimiliano Nuzzolo sarà introdotta da “L’onirico i simulacri, i profumi le atmosfere del culto isiaco” a cura di Marco Sciascia Archeoliuthery e Petronilla Liucci, OTE Campania che per l’occasione presenterà il progetto audio-video “La lampada di Iside”.

L’evento rientra nel progetto antropologico della Cooperativa Ideas: Vienimi ‘nzuonno – Il linguaggio della memoria. Giunto alla sesta edizione mira a valorizzare i territori del Sannio grazie a quel filo rosso che unisce l’intero meridione e che ci permette un contatto con il nostro passato e i nostri antenati. Lungo una sottile linea stregata prederanno forma quelle attività volte a far rivivere un passato mai diventato tale, eppure fortemente assopito in un presente che sembra gridare vendetta. Il corpo, la voce, il mistero, la scoperta. Questi gli elementi alla base di un percorso volto alla riscoperta di una tradizione tutta sannita: quella degli inciarmatori, dei maghi e delle janare e delle grandi rotte tracciate dalla storia. La città e i suoi spazi: la performance e la realtà per dar voce a quelle donne considerate streghe.