A Telese si presenta Telesia Docet - La Casa dei Gladiatori Il 19 e il 20 gennaio le proiezioni per la presentazione del documentario

Si presenta, in anteprima nazionale, al Cinema Teatro Modernissimo di Telese, il documentario Telesia Docet - La Casa dei Gladiatori di Vincenzo Vallone, per una produzione Mangimi Liverini S.p.A. e A.D.Pubblicita' Marketing e Comunicazione, con il patrocinio del MIC, della Regione Campania e dei Comuni di Telese Terme (BN) e San Salvatore Telesino (BN), con il prezioso contributo storico e scientifico di Emilio Bove, di Mafalda Campopiano, restauratrice e della Fondazione Romano di Telese Terme. I fratelli Filippo e Michele Liverini, da sempre mecenati a sostegno dell'arte e di numerose iniziative culturali hanno dato vita a questo progetto culturale molto importante per le future generazioni, per gli archeologi e gli studiosi delle città imperiali romane, in quanto il documentario tratteggia il valore storico, archeologico, architettonico e paesaggistico di "Telesia", una città romana di origine sannita, un luogo di inestimabile valore archeologico basti pensare alla particolarità delle sue mura, mesopirgi, a mezza torre, costruiti con il reticolato ed unici nel suo genere, una fortificazione invulnerabile contro gli assalitori esterni infatti, per poter apprezzare la stessa tecnica di costruzione, bisogna spostarsi in Spagna o in Medio Oriente.

Protagonista del documentario, quindi, una città romana, con la sua posizione strategica per scambi commerciali di fondamentale importanza, ponte tra il Tirreno e l'Adriatico, via di commerci tra l'Occidente e l'Oriente.

Nel 216 a.C. durante la II Guerra Punica fu occupata dal generale Cartaginese Annibale fino al 214 quando, Quinto Fabio Massimo la ricondusse sotto la potestà di Roma. Tra i personaggi piu' illustri anche Caio Ponzio Telesino, condottiero Sannita che umilio' i romani nel 321 a.C. nella battaglia delle Forche Caudine.

Di enorme valore storico anche la casa dei Gladiatori, situata sul Monte Pugliano, dove sono stati ritrovati dei resti di fortificazioni sannitiche e di epoca romana, ed e' proprio in questa zona che sorgeva la casa dei Gladiatori, perché Telesia era sede di un Ludus, una scuola di addestramento dei Gladiatori e di un grande anfiteatro dove si svolgevano i combattimenti Gladiatori. L' importanza si può evincere dal ritrovamento di una lapide di Theodor Mommsen, storico ed epigrafista tedesco dell'800, che ci dice che proprio in questa zona, a Monte Pugliano, e confermato dallo storico Libero Petrucci vissuto nella prima metà dell'800 che ne ha riprodotto anche una piantina, c'era la Casa dei Gladiatori, con una palestra dove vivevano dei personaggi all'epoca particolarmente importanti e che muovevano grandi folle ad affollare l'anfiteatro. Il documentario sarà proiettato in anteprima nazionale il giorno 19 gennaio ore 11:00 presso il Cinema Teatro Modernissimo alla presenza di autorità civili, militari e religiose e un folto pubblico di appassionati, storici, archeologici e restauratori oltre il pubblico locale; lunedì 20 gennaio ore 11:00 la proiezione è dedicata alle scuole per lanciare un messaggio alle future generazioni di appartenenza e di attaccamento alle proprie radici alla ricerca della bellezza e la Storia del proprio territorio.