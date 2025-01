Libero Teatro compie 20 anni e festeggia con numerosi eventi E nell'autunno del 2025 torna il Social Film Festival ArTelesia

L'associazione culturale Libero Teatro, nata nel 2005 a Telese Terme con l’intento di offrire ai giovani e agli adulti, l’opportunità di crescere, formarsi, arricchirsi attraverso il teatro, il cinema e le altre attività complementari, in occasione del suo ventesimo anno di attività propone per l’anno 2025 propone un calendario ricco di eventi.

In attesa della pubblicazione del bando di concorso 2025, questi gli eventi del Social Film Festival ArTelesia di Benevento: il 6 febbraio presso il CineTeatro San Marco si terrà il Giffoni in a day, il nuovo format dedicato alle scuole nel segno della collaborazione e dello scambio tra Giffoni Film Festival e il Social Film Festival ArTelesia di Benevento; nei fine settimana di Marzo ritorna l'appuntamento con Drinkorto, rassegna e selezione dei migliori cortometraggi in concorso da parte di una Giuria popolare; la quarta edizione del progetto Cortincarcere, il cinema come percorso di formazione e di riabilitazione socio-educativa, si terrà, come ogni anno, da Marzo a Maggio presso la Casa Circondariale di Benevento. Tutti i progetti confluiranno in unico grande evento, il Social Film Festival ArTelesia di Benevento che si terrà dal 6 all’11 ottobre 2025.

Continua contemporaneamente la formazione teatrale per bambini, ragazzi e adulti accanto alla quale sono in programma i seguenti spettacoli: L’amico mio e non de la ventura - Le donne nella Divina Commedia, giovedì 20 marzo 2025 in occasione del Marzo Rosa promosso dalla Consulta delle Donne del Comune di Benevento con la partecipazione della Scuola di danza GiovArt; Performance di fine laboratorio domenica 29 giugno; Entrambi gli

eventi si terranno presso il teatro comunale Vittorio Emmanuele di Benevento. La grande novità dell'anno 2025 sarà la produzione dello spettacolo Aggiungi un posto a tavola a cura di Libero Teatro e GiovArt nel segno di una collaborazione e un interscambio ormai consolidati. A 20 anni dalla sua nascita, Libero Teatro continua con impegno e passione a realizzare laboratori di teatro e cinema presso Scuole ed Enti pubblici e privati, promuovendo anche progetti di ampio spessore sociale.