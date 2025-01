Aegyptia Sacra in Benevento: grande successo per l'iniziativa Ieri mattina l'incontro con le scuole, nel pomeriggio aperto al pubblico

Un sabato, quello appena trascorso, che ha visto una larga e partecipata presenza di pubblico ad Aegyptia Sacra in Benevento, primo appuntamento di Vienimi ‘nzuonno - il linguaggio della memoria. Un grande successo che ha preso il via ieri mattina, 18 gennaio, con l’invito agli Istituti Superiori, per concludersi nel pomeriggio con l’evento aperto al pubblico. Dall’antropologia all’archeologia fino alla promozione del Turismo Esperienziale, è stato un viaggio volto alla riscoperta del patrimonio Egizio di Benevento per studenti e operatori del turismo sotto la guida dell’egittologo Massimiliano Nuzzolo, Università degli Studi di Torino, del team di antropologi di Ideas Cooperativa tra le atmosfere di Marco Sciascia Archeoliuthery e Petronilla Liucci, OTE Campania. La sessione della mattina, dedicata ai progetti PCTO, ha coinvolto gli studenti della classe prima del Liceo Economico Sociale di Solopaca dell’IIS Telesi@ accompagnati dalla prof.ssa Elisabetta Scarinzi, gli studenti della VD Liceo Scientifico Statale “G. Rummo” accompagnati dalla prof.ssa Giovanna Lombardi e dal docente di Storia dell’Arte, prof. Massimo Botte. Ancora, hanno risposto positivamente all’evento gli studenti del Liceo Artistico Virgilio di Benevento accompagnati dal docente prof. Giulio Calandro e gli studenti dell’IPASAR “Le streghe” accademico dalla docente prof.ssa Emma Aquino. Gli studenti sono stati accolti presso “Janua. Museo delle Streghe di Benevento”, dove hanno iniziato il loro percorso esperenziale che si è concluso con l’”Isiac Break”, cibi e bevane della tradizione egizia, per poi proseguire il loro appuntamento presso il Museo Arcos.

E proprio al Museo Arcos, nella sala del Tempio, sono state esposte due riproduzioni d’arte tridimensionali filologicamente fedeli agli originali: l’obelisco in scala ridotta con la riproduzione grafica della trascrizione geroglifica, realizzato da G8 Mobili e l’opera artistica ritratta sugli affreschi esposti nella Sala Isiaca del MANN: L’“Urnula Sacra a Iside”. Le ragazze e i ragazzi sono stati salutati anche dal Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi che li ha accolti al loro arrivo. La seconda parte di “Aegyptia Sacra in Benevento” è proseguita nel pomeriggio con “La Rotta di Iside sull’Appia Unesco”, presentando al pubblico il contributo scientifico e musicale dell’Archeoliutaio Marco Sciascia che negli ultimi 10 anni si è dedicato allo studio e alla ricostruzione di Stumenti Musicali antichi, alcuni dei quali oggi custoditi al Museo Egizio di Torino e dell’egittologo Massimiliano Nuzzolo, Università degli Studi di Torino, che ha narrato le tante opere architettoniche di culto isiaco prodotte da Domiziano durante il suo Impero in Egitto a Roma e a Benevento.