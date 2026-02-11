"Obiettivo T": c'è "Sottosopra" di Gea Martire Al Mulino Pacifico il 20 febbraio

Secondo appuntamento di febbraio per Obiettivo T, la rassegna ideata e curata da Solot Compagnia Stabile di Benevento. Ancora una imperdibile messa in scena al teatro Mulino Pacifico, il 20 febbraio 2026, alle 20,30 con “Sottosopra” di Gea Martire, liberamente tratto da “Dicerie sui santi e altri malumori” di Davide Morganti e con Gea Martire, GaeMaria Palumbo sax, regia di Stefano Amatucci, una produzione studioLAB48.

A volte il mondo smette di girare e s'inceppa, inciampa, finisce sottosopra. È accaduto spesso nel corso della storia e, di recente, nell'anno 2020. In questo testo che ha per titolo, appunto, Sottosopra, il ribaltamento è tale da sovvertire l'ordine naturale: l'universo intero si capovolge

e i Santi si ritrovano sulla terra con l'intento di ripulire il cervello degli umani sempre più offuscato dalla passione per il cibo e il danaro. Ma adottano uno strano sistema: diventano anche loro umani, cioè avidi e prepotenti! Una rivoluzione planetaria datata marzo 2020. Gli assurdi eventi che ne scaturiscono sono riportati nel diario di Antonietta Formisano, donna del popolo napoletano. Il diario, nella sua immediatezza e autenticita', rappresenta un prezioso, raro documento e getta nuova luce sugli avvenimenti di quel periodo. Ridendo, ma molto seriamente.

La lingua napoletana rende la parola musica e sfida la musica, dal vivo, a farsi parola.